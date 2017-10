Sales and Profit Figures in Canadian Dollar (CAD)

Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 5 184.96 206.87 166.70 137.30 Quarter Ending Mar-18 1 207.00 207.00 207.00 -- Year Ending Dec-17 7 779.64 805.20 763.00 607.83 Year Ending Dec-18 8 883.10 920.48 828.35 647.90 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 5 0.42 0.77 0.24 0.58 Quarter Ending Mar-18 3 0.61 0.88 0.36 -- Year Ending Dec-17 4 2.59 2.80 2.23 2.83 Year Ending Dec-18 6 3.55 3.86 3.24 3.35 LT Growth Rate (%) 2 2.20 2.35 2.05 2.20