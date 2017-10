Sales and Profit Figures in US Dollar (USD)

Earnings and Dividend Figures in US Dollar (USD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 14 2,387.43 2,584.00 2,242.93 2,482.41 Quarter Ending Mar-18 6 2,895.95 3,034.00 2,780.04 2,968.54 Year Ending Dec-17 19 13,806.10 14,613.00 13,518.60 14,506.00 Year Ending Dec-18 19 14,485.00 15,786.60 13,766.30 14,940.40 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 17 0.88 1.07 0.67 1.09 Quarter Ending Mar-18 9 0.03 0.15 -0.13 0.21 Year Ending Dec-17 14 4.89 5.06 4.65 5.83 Year Ending Dec-18 19 5.82 6.55 5.28 6.61 LT Growth Rate (%) 2 7.68 8.36 7.00 2.79