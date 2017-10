Sales and Profit Figures in Turkey New Lira (TRY)

Earnings and Dividend Figures in Turkey New Lira (TRY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 2 3,590.41 3,708.98 3,471.83 3,497.48 Quarter Ending Mar-18 2 3,518.95 3,559.20 3,478.71 3,481.47 Year Ending Dec-17 13 13,483.20 14,287.80 12,616.00 13,051.90 Year Ending Dec-18 13 15,072.30 15,931.00 14,233.00 14,647.00 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 3 0.38 0.41 0.33 0.32 Quarter Ending Mar-18 2 0.36 0.38 0.35 0.34 Year Ending Dec-17 16 1.37 1.54 1.08 1.16 Year Ending Dec-18 15 1.53 1.74 1.32 1.33 LT Growth Rate (%) 2 14.75 17.90 11.60 22.25