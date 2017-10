Sales and Profit Figures in Mexican Peso (MXN)

Earnings and Dividend Figures in Mexican Peso (MXN)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 2 79,910.70 82,099.60 77,721.80 81,879.70 Quarter Ending Mar-18 1 78,408.30 78,408.30 78,408.30 -- Year Ending Dec-17 8 312,283.00 333,314.00 300,875.00 307,747.00 Year Ending Dec-18 7 326,450.00 357,379.00 307,251.00 321,999.00 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 2 0.33 0.42 0.24 0.57 Quarter Ending Mar-18 2 0.40 0.46 0.34 -- Year Ending Dec-17 5 2.16 3.03 1.40 2.57 Year Ending Dec-18 5 2.31 3.48 1.13 2.75