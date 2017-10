Sales and Profit Figures in Brazil Real (BRL)

Earnings and Dividend Figures in Brazil Real (BRL)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 1 120.38 120.38 120.38 -- Quarter Ending Mar-18 1 113.20 113.20 113.20 -- Year Ending Dec-17 5 579.57 592.50 570.04 554.84 Year Ending Dec-18 5 617.44 628.90 605.21 610.58 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 2 0.26 0.36 0.17 0.26 Quarter Ending Mar-18 1 0.25 0.25 0.25 0.16 Year Ending Dec-17 5 0.50 0.56 0.38 0.55 Year Ending Dec-18 6 0.73 1.16 0.56 0.75