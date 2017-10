Sales and Profit Figures in Euro (EUR)

Earnings and Dividend Figures in Euro (EUR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 4 1,183.95 1,227.78 1,143.33 1,148.07 Quarter Ending Mar-18 2 1,328.30 1,338.99 1,317.61 1,283.10 Year Ending Dec-17 24 4,847.49 4,937.65 4,746.20 4,688.12 Year Ending Dec-18 25 5,167.86 5,424.30 4,926.80 4,986.43 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 4 0.47 0.51 0.45 0.38 Quarter Ending Mar-18 2 0.76 0.80 0.71 0.76 Year Ending Dec-17 27 2.27 2.41 1.92 2.06 Year Ending Dec-18 27 2.41 2.65 2.02 2.21 LT Growth Rate (%) 3 8.65 10.10 7.20 13.05