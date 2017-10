Sales and Profit Figures in Egypt Pound (EGP)

Earnings and Dividend Figures in Egypt Pound (EGP)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Year Ending Jun-17 2 9,992.50 11,147.00 8,838.00 -- Year Ending Jun-18 2 11,414.00 11,542.00 11,286.00 5,608.15 Year Ending Jun-19 2 11,941.00 12,303.00 11,579.00 6,238.83 Earnings (per share) Year Ending Jun-17 2 1.28 1.44 1.12 -- Year Ending Jun-18 2 1.44 1.66 1.21 0.45 Year Ending Jun-19 2 1.66 2.03 1.29 --