Sales and Profit Figures in India Rupee (INR)

Earnings and Dividend Figures in India Rupee (INR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 8 25,394.60 26,776.00 23,423.00 -- Quarter Ending Mar-18 2 26,521.50 28,395.00 24,648.00 26,973.00 Year Ending Mar-17 15 92,866.20 97,160.00 89,938.00 -- Year Ending Mar-18 14 107,052.00 110,260.00 103,930.00 106,709.00 Year Ending Mar-19 14 122,045.00 126,924.00 115,121.00 105,347.00 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 3 4.98 5.80 3.60 -- Quarter Ending Mar-18 1 4.40 4.40 4.40 5.16 Year Ending Mar-17 15 14.48 23.20 12.00 -- Year Ending Mar-18 15 15.03 17.40 12.90 21.70 Year Ending Mar-19 15 21.99 26.00 18.60 24.80 LT Growth Rate (%) 1 24.66 24.66 24.66 16.13