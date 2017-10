Sales and Profit Figures in Euro (EUR)

Earnings and Dividend Figures in Euro (EUR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 17 2,261.71 2,434.30 2,086.00 1,933.66 Quarter Ending Mar-18 8 2,395.81 2,677.58 2,142.00 1,947.55 Year Ending Dec-17 31 8,456.30 8,702.50 7,453.00 7,400.72 Year Ending Dec-18 31 9,694.30 10,723.00 8,529.00 8,354.64 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 14 1.11 1.30 0.89 1.10 Quarter Ending Mar-18 7 1.25 1.47 1.01 1.11 Year Ending Dec-17 32 4.35 4.65 3.96 4.13 Year Ending Dec-18 31 5.44 6.76 4.39 5.15 LT Growth Rate (%) 5 20.84 26.20 15.08 14.46