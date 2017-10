Sales and Profit Figures in US Dollar (USD)

Earnings and Dividend Figures in US Dollar (USD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 2 69.99 78.90 61.07 45.86 Quarter Ending Mar-18 1 33.69 33.69 33.69 35.73 Year Ending Dec-17 8 207.93 218.90 200.82 192.80 Year Ending Dec-18 9 207.57 274.80 146.00 216.05 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 5 0.08 0.17 0.02 -0.00 Quarter Ending Mar-18 3 0.03 0.06 -0.01 -0.00 Year Ending Dec-17 4 0.29 0.49 0.13 0.02 Year Ending Dec-18 8 0.16 0.32 -0.06 0.07 LT Growth Rate (%) 2 34.00 63.00 5.00 1.90