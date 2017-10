Sales and Profit Figures in Canadian Dollar (CAD)

Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 5 247.25 253.00 245.00 -- Quarter Ending Jun-18 2 270.60 273.20 268.00 -- Year Ending Mar-17 6 993.53 998.00 990.24 -- Year Ending Mar-18 6 1,092.65 1,112.00 1,075.00 1,052.70 Year Ending Mar-19 6 1,126.26 1,162.00 1,072.00 1,071.85 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 5 0.14 0.17 0.10 -- Quarter Ending Jun-18 4 0.19 0.21 0.17 -- Year Ending Mar-17 4 0.57 0.59 0.57 -- Year Ending Mar-18 4 0.71 0.74 0.67 0.74 Year Ending Mar-19 5 0.79 0.87 0.67 0.64 LT Growth Rate (%) 1 6.00 6.00 6.00 --