Sales and Profit Figures in Mexican Peso (MXN)

Earnings and Dividend Figures in Mexican Peso (MXN)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 2 3,856.77 3,930.65 3,782.90 -- Year Ending Dec-17 7 15,109.30 15,534.00 14,333.80 14,717.20 Year Ending Dec-18 6 15,709.70 16,676.00 14,876.80 16,186.60 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 3 -0.05 0.02 -0.15 0.05 Quarter Ending Mar-18 2 -0.00 0.01 -0.02 0.00 Year Ending Dec-17 1 -0.52 -0.52 -0.52 0.41 Year Ending Dec-18 3 -0.06 0.05 -0.11 0.31