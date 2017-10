Sales and Profit Figures in Turkey New Lira (TRY)

Earnings and Dividend Figures in Turkey New Lira (TRY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 1 2,408.26 2,408.26 2,408.26 -- Quarter Ending Mar-18 1 2,282.80 2,282.80 2,282.80 -- Year Ending Dec-17 6 7,933.46 8,737.66 6,696.10 7,850.67 Year Ending Dec-18 8 8,880.42 11,621.00 7,044.70 8,203.53 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 1 0.29 0.29 0.29 -- Quarter Ending Mar-18 1 0.49 0.49 0.49 -- Year Ending Dec-17 7 1.86 2.38 1.57 1.49 Year Ending Dec-18 7 1.86 2.08 1.64 1.70