Sales and Profit Figures in Canadian Dollar (CAD)

Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 1 142.00 142.00 142.00 116.30 Quarter Ending Mar-18 1 126.00 126.00 126.00 107.40 Year Ending Dec-17 5 485.04 504.00 474.10 437.84 Year Ending Dec-18 6 530.66 567.00 479.64 472.50 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 1 0.45 0.45 0.45 0.41 Quarter Ending Mar-18 1 0.41 0.41 0.41 0.30 Year Ending Dec-17 4 1.19 1.30 1.12 1.35 Year Ending Dec-18 5 1.49 1.64 1.22 1.52