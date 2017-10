Sales and Profit Figures in India Rupee (INR)

Earnings and Dividend Figures in India Rupee (INR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 5 5,920.80 6,159.00 5,556.00 -- Quarter Ending Mar-18 1 6,578.00 6,578.00 6,578.00 -- Year Ending Mar-17 4 24,568.90 24,932.00 24,169.50 -- Year Ending Mar-18 6 27,561.50 28,142.00 27,138.80 29,849.50 Year Ending Mar-19 6 31,264.80 32,545.00 30,415.00 -- Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 1 2.80 2.80 2.80 -- Year Ending Mar-17 4 13.41 14.20 11.92 -- Year Ending Mar-18 6 16.54 17.90 15.70 18.77 Year Ending Mar-19 6 20.03 22.00 19.08 --