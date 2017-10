Sales and Profit Figures in British Pound (GBP)

Earnings and Dividend Figures in British Pound (GBP)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 2 10,767.20 13,817.00 7,717.30 7,717.30 Quarter Ending Jun-18 1 13,350.00 13,350.00 13,350.00 -- Year Ending Dec-17 16 20,562.60 21,539.20 19,105.00 15,957.70 Year Ending Dec-18 16 27,058.50 27,773.00 25,811.00 16,577.30 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 1 147.68 147.68 147.68 -- Quarter Ending Jun-18 1 144.90 144.90 144.90 -- Year Ending Dec-17 18 280.62 296.80 224.81 274.79 Year Ending Dec-18 18 310.99 334.62 296.93 298.48 LT Growth Rate (%) 3 10.43 10.68 10.10 12.40