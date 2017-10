Sales and Profit Figures in Euro (EUR)

Earnings and Dividend Figures in Euro (EUR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 5 12,109.60 12,404.00 11,775.00 12,277.00 Quarter Ending Mar-18 1 13,476.80 13,476.80 13,476.80 12,586.60 Year Ending Dec-17 25 48,773.10 49,970.00 35,975.00 48,738.90 Year Ending Dec-18 24 51,548.90 63,047.00 38,000.00 50,904.30 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 4 1.26 1.38 1.09 -- Quarter Ending Dec-18 1 8.25 8.25 8.25 -- Year Ending Dec-17 24 7.29 7.82 6.00 7.95 Year Ending Dec-18 24 7.91 8.77 7.03 8.69 LT Growth Rate (%) 9 8.16 10.67 4.90 8.10