Sales and Profit Figures in US Dollar (USD)

Earnings and Dividend Figures in US Dollar (USD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 4 904.43 937.78 888.00 926.41 Quarter Ending Mar-18 3 915.06 926.16 902.72 950.38 Year Ending Dec-17 5 3,829.74 3,928.90 3,761.00 3,843.51 Year Ending Dec-18 6 3,842.34 3,908.03 3,770.00 3,838.78 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 5 -0.03 0.04 -0.08 0.13 Quarter Ending Mar-18 4 -0.00 0.16 -0.13 0.08 Year Ending Dec-17 6 -0.01 0.09 -0.07 0.38 Year Ending Dec-18 7 0.32 0.46 0.11 0.57 LT Growth Rate (%) 2 8.58 31.47 -14.30 53.32