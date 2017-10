Sales and Profit Figures in Euro (EUR)

Earnings and Dividend Figures in Euro (EUR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 1 519.00 519.00 519.00 -- Year Ending Dec-17 8 2,061.55 2,126.00 2,030.00 2,413.97 Year Ending Dec-18 8 2,099.98 2,218.00 2,030.00 2,527.41 Earnings (per share) Year Ending Dec-17 9 5.94 6.16 5.28 6.72 Year Ending Dec-18 9 6.20 6.41 6.07 7.15