Sales and Profit Figures in Turkey New Lira (TRY)

Earnings and Dividend Figures in Turkey New Lira (TRY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 1 6,459.08 6,459.08 6,459.08 -- Quarter Ending Mar-18 1 6,769.35 6,769.35 6,769.35 -- Year Ending Dec-17 14 24,485.80 24,768.00 24,037.00 24,380.40 Year Ending Dec-18 19 28,587.60 30,286.00 26,855.00 28,191.00 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 3 0.77 0.93 0.68 -- Quarter Ending Mar-18 1 0.52 0.52 0.52 -- Year Ending Dec-17 14 2.77 2.97 2.59 2.50 Year Ending Dec-18 14 3.29 3.78 3.02 2.97 LT Growth Rate (%) 2 18.74 20.09 17.40 12.80