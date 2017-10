Sales and Profit Figures in Canadian Dollar (CAD)

Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 2 146.78 147.31 146.25 170.35 Quarter Ending Mar-18 2 152.40 155.88 148.92 177.96 Year Ending Dec-17 5 582.84 658.53 544.00 674.99 Year Ending Dec-18 5 596.93 656.00 575.85 732.16 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 3 -0.00 0.02 -0.04 0.00 Quarter Ending Mar-18 3 -0.01 0.02 -0.03 0.01 Year Ending Dec-17 6 0.56 0.61 0.45 0.02 Year Ending Dec-18 7 0.02 0.28 -0.16 0.07