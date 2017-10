Sales and Profit Figures in India Rupee (INR)

Earnings and Dividend Figures in India Rupee (INR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Jun-18 1 33,004.80 33,004.80 33,004.80 -- Quarter Ending Mar-18 2 34,117.30 34,661.00 33,573.50 -- Year Ending Mar-17 5 107,631.00 113,058.00 105,235.00 -- Year Ending Mar-18 4 125,818.00 137,290.00 114,815.00 143,616.00 Year Ending Mar-19 4 143,537.00 160,380.00 126,850.00 159,800.00 Earnings (per share) Quarter Ending Jun-18 1 154.20 154.20 154.20 -- Quarter Ending Mar-18 1 215.46 215.46 215.46 -- Year Ending Mar-17 5 505.90 567.00 475.40 -- Year Ending Mar-18 4 586.09 649.90 538.40 649.53 Year Ending Mar-19 4 685.82 766.20 609.50 871.90 LT Growth Rate (%) 1 23.60 23.60 23.60 --