Sales and Profit Figures in Euro (EUR)

Earnings and Dividend Figures in Euro (EUR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 2 772.00 802.37 741.63 -- Quarter Ending Mar-18 1 730.33 730.33 730.33 -- Year Ending Dec-17 13 2,895.25 3,006.30 2,805.66 2,424.28 Year Ending Dec-18 14 3,044.01 3,856.43 2,795.63 2,380.61 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 2 0.42 0.43 0.41 -- Quarter Ending Mar-18 1 0.49 0.49 0.49 -- Year Ending Dec-17 13 1.63 1.68 1.58 1.64 Year Ending Dec-18 14 1.74 1.85 1.60 1.65 LT Growth Rate (%) 2 1.50 2.20 0.80 0.75