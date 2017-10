Sales and Profit Figures in India Rupee (INR)

Earnings and Dividend Figures in India Rupee (INR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 15 23,778.50 29,702.70 21,572.00 -- Quarter Ending Jun-18 1 26,188.40 26,188.40 26,188.40 -- Year Ending Mar-17 24 93,970.80 97,704.00 89,979.00 -- Year Ending Mar-18 26 102,062.00 105,555.00 98,643.00 111,481.00 Year Ending Mar-19 26 116,988.00 124,183.00 109,555.00 128,140.00 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 8 18.78 25.46 16.80 -- Quarter Ending Jun-18 1 19.91 19.91 19.91 -- Year Ending Mar-17 25 74.78 81.70 69.00 -- Year Ending Mar-18 27 85.28 91.13 81.51 95.04 Year Ending Mar-19 27 103.02 116.77 91.38 113.00