Sales and Profit Figures in Brazil Real (BRL)

Earnings and Dividend Figures in Brazil Real (BRL)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 5 2,745.81 3,178.55 2,561.03 3,178.55 Quarter Ending Mar-18 4 1,756.72 2,086.13 1,606.78 2,086.13 Year Ending Dec-17 15 7,967.74 9,237.32 7,176.00 9,447.98 Year Ending Dec-18 15 8,225.92 10,212.60 6,289.00 10,565.50 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 4 -0.02 0.01 -0.06 -0.06 Quarter Ending Mar-18 4 -0.16 -0.11 -0.21 -0.21 Year Ending Dec-17 13 -0.82 -0.31 -1.08 -0.64 Year Ending Dec-18 11 -0.23 -0.01 -0.51 -0.40