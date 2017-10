Sales and Profit Figures in Canadian Dollar (CAD)

Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 7 428.55 444.17 416.81 412.29 Quarter Ending Mar-18 3 449.08 457.79 444.60 448.74 Year Ending Dec-17 13 1,587.81 1,637.63 1,507.00 1,555.28 Year Ending Dec-18 13 1,848.81 1,973.25 1,775.00 1,739.20 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 9 0.89 0.98 0.84 0.92 Quarter Ending Mar-18 6 0.92 1.12 0.79 1.06 Year Ending Dec-17 11 3.33 3.44 3.20 3.56 Year Ending Dec-18 11 4.08 4.47 3.58 4.10