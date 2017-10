Sales and Profit Figures in Euro (EUR)

Earnings and Dividend Figures in Euro (EUR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 1 1,777.46 1,777.46 1,777.46 -- Quarter Ending Mar-18 1 1,918.23 1,918.23 1,918.23 -- Year Ending Dec-17 21 8,190.71 8,631.69 7,746.45 7,096.32 Year Ending Dec-18 21 8,423.32 8,893.38 7,708.77 7,259.93 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 2 0.08 0.08 0.07 -- Quarter Ending Mar-18 1 0.10 0.10 0.10 -- Year Ending Dec-17 25 0.29 0.36 0.26 0.26 Year Ending Dec-18 25 0.37 0.41 0.31 0.30 LT Growth Rate (%) 4 27.42 36.30 17.60 30.08