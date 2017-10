Sales and Profit Figures in Canadian Dollar (CAD)

Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 9 748.37 780.89 722.60 -- Quarter Ending Jun-18 3 733.51 735.82 731.80 697.08 Year Ending Mar-17 11 2,723.39 2,757.29 2,692.40 -- Year Ending Mar-18 11 2,900.56 2,956.46 2,809.20 2,889.00 Year Ending Mar-19 11 3,068.61 3,171.17 2,985.90 2,960.99 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 10 0.30 0.33 0.28 -- Quarter Ending Jun-18 4 0.27 0.29 0.25 0.25 Year Ending Mar-17 8 1.01 1.04 0.98 -- Year Ending Mar-18 10 1.07 1.10 1.01 1.05 Year Ending Mar-19 10 1.20 1.26 1.13 1.15 LT Growth Rate (%) 2 11.35 12.70 10.00 10.85