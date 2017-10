Sales and Profit Figures in Canadian Dollar (CAD)

Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Aug-17 6 558.95 566.60 555.00 549.91 Quarter Ending Feb-18 2 595.01 610.31 579.71 555.69 Year Ending Aug-17 11 2,233.28 2,241.80 2,226.00 2,210.05 Year Ending Aug-18 10 2,464.35 2,513.15 2,397.25 2,254.99 Earnings (per share) Quarter Ending Aug-17 9 1.47 1.59 1.37 1.43 Quarter Ending Feb-18 3 1.44 1.51 1.38 1.32 Year Ending Aug-17 8 6.07 6.21 5.97 5.54 Year Ending Aug-18 10 6.03 6.39 5.73 6.00 LT Growth Rate (%) 2 4.10 4.70 3.50 5.33