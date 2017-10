Sales and Profit Figures in Canadian Dollar (CAD)

Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 6 1,253.21 1,316.70 1,209.90 1,108.79 Quarter Ending Mar-18 1 1,189.56 1,189.56 1,189.56 1,068.24 Year Ending Dec-17 9 4,828.35 4,882.20 4,776.39 4,427.29 Year Ending Dec-18 9 5,144.77 5,379.90 5,010.93 4,469.18 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 8 0.69 0.74 0.63 0.58 Quarter Ending Mar-18 5 0.71 0.77 0.68 0.60 Year Ending Dec-17 5 2.64 2.70 2.58 2.38 Year Ending Dec-18 9 2.99 3.15 2.82 2.55