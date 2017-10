Sales and Profit Figures in India Rupee (INR)

Earnings and Dividend Figures in India Rupee (INR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 4 2,889.25 3,143.00 2,498.00 -- Quarter Ending Jun-18 1 2,834.00 2,834.00 2,834.00 -- Year Ending Mar-17 9 10,077.20 10,265.00 9,809.00 -- Year Ending Mar-18 9 11,516.60 11,892.00 11,221.00 12,929.60 Year Ending Mar-19 9 13,530.90 14,323.00 13,094.00 15,572.50 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 2 20.68 25.27 16.10 -- Quarter Ending Jun-18 1 22.41 22.41 22.41 -- Year Ending Mar-17 9 77.37 80.90 74.20 -- Year Ending Mar-18 10 89.97 100.10 84.40 99.13 Year Ending Mar-19 10 110.70 125.40 106.20 117.20