Sales and Profit Figures in Canadian Dollar (CAD)

Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 2 1,130.95 1,148.00 1,113.90 -- Year Ending Dec-17 7 4,543.02 4,621.00 4,442.00 4,395.49 Year Ending Dec-18 6 4,638.31 4,811.00 4,559.00 4,655.38 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 5 0.38 0.52 0.23 0.28 Quarter Ending Mar-18 2 0.23 0.27 0.20 0.17 Year Ending Dec-17 5 1.71 2.19 1.18 1.25 Year Ending Dec-18 6 1.40 1.80 1.04 1.42