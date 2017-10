Sales and Profit Figures in India Rupee (INR)

Earnings and Dividend Figures in India Rupee (INR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 1 1,256.00 1,256.00 1,256.00 -- Quarter Ending Jun-18 1 1,669.00 1,669.00 1,669.00 -- Year Ending Mar-17 8 4,624.56 4,740.00 4,406.00 -- Year Ending Mar-18 7 6,061.24 6,560.00 5,808.00 5,817.15 Year Ending Mar-19 7 7,754.36 8,394.00 7,129.00 -- Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 2 4.62 4.63 4.60 -- Quarter Ending Jun-18 1 6.40 6.40 6.40 -- Year Ending Mar-17 10 16.91 17.44 16.22 -- Year Ending Mar-18 9 22.80 24.36 21.40 19.76 Year Ending Mar-19 9 28.91 32.46 27.00 --