Sales and Profit Figures in Euro (EUR)

Earnings and Dividend Figures in Euro (EUR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 1 70.93 70.93 70.93 -- Year Ending Dec-17 14 294.58 314.00 282.18 297.02 Year Ending Dec-18 15 312.79 345.00 293.00 317.91 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 1 0.07 0.07 0.07 -- Year Ending Dec-17 14 0.23 0.28 0.13 0.29 Year Ending Dec-18 15 0.29 0.50 0.23 0.38 LT Growth Rate (%) 3 25.53 39.20 18.40 29.20