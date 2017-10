Sales and Profit Figures in Canadian Dollar (CAD)

Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 2 4,969.29 5,016.58 4,922.00 3,897.13 Quarter Ending Mar-18 1 4,904.57 4,904.57 4,904.57 3,317.25 Year Ending Dec-17 6 17,611.60 18,309.30 17,086.50 13,979.00 Year Ending Dec-18 5 18,622.20 19,664.00 17,703.50 15,838.30 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 8 0.11 0.64 -0.06 -0.02 Quarter Ending Mar-18 5 -0.01 0.07 -0.09 0.03 Year Ending Dec-17 9 0.59 1.36 0.40 -0.13 Year Ending Dec-18 12 0.24 0.78 -0.34 0.47