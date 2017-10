Sales and Profit Figures in Canadian Dollar (CAD)

Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Oct-17 7 187.56 195.00 181.46 184.22 Quarter Ending Jan-18 3 190.90 194.00 188.46 186.58 Year Ending Oct-17 11 719.74 729.00 709.90 724.98 Year Ending Oct-18 11 774.74 788.84 758.10 760.19 Earnings (per share) Quarter Ending Oct-17 11 0.68 0.73 0.65 0.65 Quarter Ending Jan-18 7 0.70 0.72 0.68 0.67 Year Ending Oct-17 12 2.56 2.63 2.51 2.48 Year Ending Oct-18 13 2.81 2.98 2.65 2.63 LT Growth Rate (%) 1 9.30 9.30 9.30 -0.74