Sales and Profit Figures in Singapore Dollar (SGD)

Earnings and Dividend Figures in Singapore Dollar (SGD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 4 3,050.05 3,102.00 3,014.00 2,899.46 Quarter Ending Mar-18 4 3,136.54 3,151.00 3,106.92 3,100.49 Year Ending Dec-17 21 12,088.60 12,655.70 11,797.00 11,819.30 Year Ending Dec-18 21 12,936.20 13,512.40 12,430.00 12,435.40 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 4 42.55 45.00 40.00 38.80 Quarter Ending Mar-18 4 47.85 49.00 47.00 51.50 Year Ending Dec-17 25 181.77 200.00 157.00 171.36 Year Ending Dec-18 25 203.13 221.00 169.00 181.21 LT Growth Rate (%) 2 12.81 14.40 11.23 2.62