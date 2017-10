Sales and Profit Figures in India Rupee (INR)

Earnings and Dividend Figures in India Rupee (INR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 2 1,112.00 1,115.00 1,109.00 -- Quarter Ending Mar-18 1 1,892.00 1,892.00 1,892.00 -- Year Ending Mar-17 3 4,580.59 4,583.76 4,578.00 -- Year Ending Mar-18 4 6,173.87 6,827.00 5,228.49 6,641.00 Year Ending Mar-19 4 7,790.05 8,707.00 5,908.20 -- Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 1 0.70 0.70 0.70 -- Year Ending Mar-17 3 3.34 3.53 3.20 -- Year Ending Mar-18 4 4.76 5.60 3.36 -0.10 Year Ending Mar-19 4 6.58 8.10 4.01 --