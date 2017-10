Sales and Profit Figures in British Pound (GBP)

Earnings and Dividend Figures in British Pound (GBP)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Year Ending Mar-17 3 395.57 466.00 274.40 -- Year Ending Mar-18 2 476.65 483.00 470.30 471.55 Year Ending Mar-19 2 489.60 498.00 481.20 489.37 Earnings (per share) Year Ending Mar-17 4 40.21 44.80 29.80 -- Year Ending Mar-18 3 47.26 48.44 46.10 44.86 Year Ending Mar-19 3 50.86 54.10 48.40 51.02