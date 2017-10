Sales and Profit Figures in Canadian Dollar (CAD)

Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Jan-17 7 839.64 853.20 825.80 -- Quarter Ending Apr-18 2 787.60 788.20 787.00 800.49 Year Ending Jan-17 15 2,944.65 2,961.90 2,900.00 -- Year Ending Jan-18 14 3,286.20 3,309.80 3,258.00 3,275.03 Year Ending Jan-19 14 3,615.05 3,673.20 3,567.20 3,632.67 Earnings (per share) Quarter Ending Jan-17 12 1.11 1.15 1.04 -- Quarter Ending Apr-18 6 0.95 0.98 0.92 0.97 Year Ending Jan-17 15 3.59 3.68 3.51 -- Year Ending Jan-18 14 4.44 4.54 4.31 4.06 Year Ending Jan-19 14 5.14 5.38 4.96 4.91 LT Growth Rate (%) 2 17.16 18.61 15.70 17.23