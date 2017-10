Sales and Profit Figures in Euro (EUR)

Earnings and Dividend Figures in Euro (EUR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 3 944.92 960.12 935.64 -- Quarter Ending Mar-18 1 848.18 848.18 848.18 -- Year Ending Dec-17 21 3,623.29 3,690.00 3,543.86 3,668.90 Year Ending Dec-18 22 3,711.04 3,841.00 3,390.83 3,756.50 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 3 1.44 1.65 1.23 -- Quarter Ending Mar-18 1 0.97 0.97 0.97 -- Year Ending Dec-17 21 5.61 5.93 4.92 5.44 Year Ending Dec-18 22 5.79 6.73 4.80 5.74 LT Growth Rate (%) 4 6.51 8.63 4.80 1.86