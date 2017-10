Sales and Profit Figures in US Dollar (USD)

Earnings and Dividend Figures in US Dollar (USD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 6 961.37 1,033.00 848.70 920.47 Quarter Ending Mar-18 3 1,030.27 1,114.00 894.85 1,041.21 Year Ending Dec-17 11 4,210.53 4,384.79 3,922.64 3,378.56 Year Ending Dec-18 12 4,470.92 4,853.00 3,831.31 4,579.69 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 16 0.12 0.32 0.00 0.08 Quarter Ending Mar-18 10 0.14 0.18 0.08 0.16 Year Ending Dec-17 18 0.50 0.78 0.39 0.27 Year Ending Dec-18 20 0.67 1.24 0.32 0.79 LT Growth Rate (%) 2 111.05 133.10 89.00 --