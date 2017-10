Sales and Profit Figures in US Dollar (USD)

Earnings and Dividend Figures in US Dollar (USD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 3 165.15 172.00 156.45 172.19 Quarter Ending Mar-18 2 224.75 229.38 220.12 262.68 Year Ending Dec-17 14 475.03 916.00 382.92 653.66 Year Ending Dec-18 13 728.81 1,023.00 494.00 840.86 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 8 0.02 0.05 0.01 0.04 Quarter Ending Mar-18 3 0.05 0.06 0.04 0.04 Year Ending Dec-17 14 0.05 0.15 -0.10 0.16 Year Ending Dec-18 13 0.16 0.35 0.05 0.22 LT Growth Rate (%) 1 5.00 5.00 5.00 45.50