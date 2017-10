Sales and Profit Figures in Mexican Peso (MXN)

Earnings and Dividend Figures in Mexican Peso (MXN)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 2 6,503.57 6,571.99 6,435.15 -- Quarter Ending Mar-18 1 7,156.84 7,156.84 7,156.84 -- Year Ending Dec-17 5 24,337.40 26,158.80 19,192.60 19,431.70 Year Ending Dec-18 4 27,975.40 28,753.40 27,152.30 20,998.00 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 2 0.20 0.26 0.15 0.22 Quarter Ending Mar-18 1 0.33 0.33 0.33 0.20 Year Ending Dec-17 6 0.84 1.17 0.57 1.24 Year Ending Dec-18 5 1.49 2.06 1.20 1.47