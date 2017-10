Sales and Profit Figures in Canadian Dollar (CAD)

Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 3 1,601.07 1,752.00 1,516.22 1,593.41 Quarter Ending Mar-18 1 1,607.76 1,607.76 1,607.76 1,627.35 Year Ending Dec-17 6 6,784.73 7,172.20 6,406.00 7,190.29 Year Ending Dec-18 7 7,120.11 7,756.00 6,236.00 7,722.11 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 9 0.64 0.70 0.56 0.67 Quarter Ending Mar-18 3 0.79 0.84 0.71 0.73 Year Ending Dec-17 13 2.65 2.80 2.48 2.75 Year Ending Dec-18 14 2.96 3.10 2.81 3.05 LT Growth Rate (%) 2 6.85 11.90 1.80 9.33