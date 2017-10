Sales and Profit Figures in South African Rand (ZAR)

Earnings and Dividend Figures in South African Rand (ZAR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Year Ending Jun-17 2 1,803.50 1,814.00 1,793.00 -- Year Ending Jun-18 2 1,871.50 1,902.00 1,841.00 1,960.25 Year Ending Jun-19 4 1,766.95 2,012.00 1,118.82 1,706.68 Earnings (per share) Year Ending Jun-17 3 143.93 146.00 142.80 -- Year Ending Jun-18 3 147.40 151.50 143.70 150.30 Year Ending Jun-19 3 154.37 160.70 149.40 160.20