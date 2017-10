Sales and Profit Figures in Canadian Dollar (CAD)

Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Apr-17 6 5,700.73 5,900.00 5,473.00 -- Quarter Ending Jul-18 1 6,385.90 6,385.90 6,385.90 6,278.90 Year Ending Apr-17 11 23,752.60 24,331.00 23,480.00 -- Year Ending Apr-18 10 24,367.80 25,353.00 24,089.00 24,587.10 Year Ending Apr-19 10 24,892.20 26,147.00 24,468.90 25,031.80 Earnings (per share) Quarter Ending Apr-17 9 0.12 0.19 -0.03 -- Quarter Ending Jul-18 5 0.46 0.53 0.42 0.38 Year Ending Apr-17 10 0.65 0.71 0.50 -- Year Ending Apr-18 9 1.07 1.30 0.82 1.33 Year Ending Apr-19 9 1.51 1.71 1.24 1.41 LT Growth Rate (%) 1 36.60 36.60 36.60 3.00