Sales and Profit Figures in Brazil Real (BRL)

Earnings and Dividend Figures in Brazil Real (BRL)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 2 1,878.66 1,960.44 1,796.88 -- Year Ending Dec-17 9 7,324.54 8,449.00 5,525.87 6,989.15 Year Ending Dec-18 9 7,879.55 9,052.00 6,192.04 7,147.51 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 4 1.30 1.46 0.99 -- Quarter Ending Mar-18 1 0.44 0.44 0.44 -- Year Ending Dec-17 10 3.69 4.60 2.16 4.23 Year Ending Dec-18 10 4.71 5.60 3.44 5.53 LT Growth Rate (%) 1 6.20 6.20 6.20 0.40