Sales and Profit Figures in Canadian Dollar (CAD)

Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 6 277.03 327.20 243.97 306.60 Quarter Ending Mar-18 5 306.08 343.70 259.91 -- Year Ending Dec-17 11 1,027.60 1,116.10 971.00 1,042.81 Year Ending Dec-18 11 1,160.75 1,446.00 934.00 1,353.38 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 10 -0.12 -0.08 -0.16 -0.12 Quarter Ending Mar-18 9 -0.10 -0.02 -0.15 -0.05 Year Ending Dec-17 10 -0.61 -0.50 -0.90 -0.69 Year Ending Dec-18 12 -0.42 -0.10 -0.94 -0.22