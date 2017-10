Sales and Profit Figures in India Rupee (INR)

Earnings and Dividend Figures in India Rupee (INR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 17 20,121.20 22,419.90 19,105.50 -- Quarter Ending Jun-18 2 24,049.00 24,429.00 23,669.00 -- Year Ending Mar-17 23 76,202.60 83,771.70 74,136.00 -- Year Ending Mar-18 30 86,064.20 96,462.10 82,299.00 84,873.40 Year Ending Mar-19 30 97,028.70 108,038.00 90,172.00 93,693.20 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 9 2.13 2.30 1.81 -- Quarter Ending Jun-18 2 2.71 2.74 2.68 -- Year Ending Mar-17 25 8.30 8.55 7.90 -- Year Ending Mar-18 31 9.29 10.08 8.65 9.32 Year Ending Mar-19 31 10.69 11.90 9.80 10.53 LT Growth Rate (%) 4 8.57 15.97 -1.10 13.04